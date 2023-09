Ljubljanska borza: Ob pocenitvi za odstotek največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 27. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,10 odstotka, borzni posredniki so sklenili za 564.037 evrov poslov. Več kot eno tretjino tega zneska so prispevale delnice NLB, ki so se pocenile za 1,07 odstotka. Med pomembnejšimi se je tečaj znižal le še delnicam Zavarovalnice Triglav.