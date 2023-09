Občina Moravče in podjetje Termit podpisala protokol o sodelovanju

Moravče, 27. septembra - Župan Občine Moravče Milan Balažic in predsednica nadzornega sveta družbe Termit Martina Kovač sta danes podpisala protokol o sodelovanju med občino in podjetjem. Kot so sporočili iz občine, s sporazumom vzpostavljajo urejene, pregledne in partnerske odnose. Strani sta bili sicer več let v sporu, saj je občina podjetju očitala onesnaževanje.