Škoda v gospodarstvu po ujmi ocenjena na skoraj 381 milijonov evrov

Ljubljana, 27. septembra - Škodo na strojih, opremi in na zalogah ter zaradi izpada prihodka je po avgustovski ujmi s poplavami in plazovi prijavilo 1172 gospodarskih subjektov v skupni višini 380,82 milijona evrov. Predplačil bo za 31,77 milijona evrov, izplačana bodo predvidoma v oktobru, so STA povedali na gospodarskem ministrstvu.