V Srbiji in Republiki Srbski dan žalovanja zaradi dogodkov na Kosovu

Beograd/Priština, 27. septembra - V Srbiji in Republiki Srbski je danes dan žalovanja zaradi tragičnih dogodkov na Kosovu, kjer je v kraju Banjska v nedeljo prišlo do napada na policijo in kasnejšega strelskega obračuna. Srbski obrambni minister Miloš Vučević je medtem izrazil razočaranje nad odzivom Natove misije Kfor in posvaril pred prehitrimi zaključki o okoliščinah incidenta.