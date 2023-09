Pri Mladinski knjigi od Bambija s podobami Alenke Sottler do Kuharice Uharice Svetlane Makarovič

Ljubljana, 27. septembra - Pri Mladinski knjigi so predstavili nov prevod zgodbe Bambi avstrijskega avtorja Felixa Saltna s podobami Alenke Sottler in slovito glasbeno kuharico Svetlane Makarovič, tokrat z ilustracijami Igorja Šinkovca. Izdali so še novo pesniško zbirko Cvetke Sokolov Moje hiške s podobami 11 ilustratorjev in slikanico Martine Peštaj Polžek Oli svetuje.