V UKC Ljubljana se po smrti otrok na zdravljenju v Izraelu začenja zunanji strokovni nadzor

Ljubljana, 27. septembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana se začenja izredni zunanji strokovni nadzor, ki so ga v bolnišnici napovedali zaradi smrti dveh otrok s prirojenimi srčnimi napakami na zdravljenju v Izraelu. V komisijo so bili namreč imenovani trije strokovnjaki, kar je formalna podlaga za začetek nadzora, so v UKC pojasnili za STA.