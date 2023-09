Maribor, 29. septembra - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor nocoj odpirata sezono s premiero opere Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta. Napovedujejo magično, osupljivo in barvito predstavo v režiji Krešimirja Dolenčića in pod taktirko Ivana Huta.