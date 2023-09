Minister Kumer v HE Vuzenica o nujnosti vzdrževanja vodotokov

Vuzenica, 27. septembra - Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je v okviru vladnega obiska na Koroškem obiskal hidroelektrarno Vuzenica, kjer ga je sprejelo vodstvo DEM. Na delovnem sestanku, ki se ga je udeležil tudi župan Občine Vuzenica Franc-Franjo Golob, so govorili o nujnosti vzdrževanja in urejanja vodotokov, predvsem pritokov reke Drave, ter brežin.