Mladi kmetje za vzpostavitev gospodarstev zaprosili le za 23 odstotkov razpisanih sredstev

Ljubljana, 27. septembra - Na prvi javni razpis za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ki je bil odprt do minulega četrtka in težak 12,2 milijona evrov, se je prijavilo 84 mladih kmetov, ki so zaprosili za 2,8 milijona javnih sredstev, je danes sporočilo ministrstvo za kmetijstvo. Več vlog pričakuje pri drugem razpisu naslednje leto.