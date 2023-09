Izvozniki ob ohlajanju trga stavijo na inovacije in razvoj

Ljubljana, 27. septembra - Dejstvo je, da se globalno gospodarstvo ohlaja, zato je treba premišljeno vlagati v inovacije in razvoj ter iskati tržne niše, so izpostavili na okrogli mizi v okviru konference Izvozniki 2023. Podjetja od države ne pričakujejo obsežne pomoči, želijo pa si spodbudno davčno okolje in predvidljive razmere, ki se ne bodo spreminjale z vsako vlado.