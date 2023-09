Župani petih občin zagotovili denar za delovno terapijo na kočevski OŠ Ljubo Šercer

Kočevje, 27. septembra - Župani občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče so danes podpisali pogodbo, s katero so zagotovili delovno terapijo za otroke s posebnimi potrebami na Osnovni šoli Ljubo Šercer. S tem bodo otrokom omogočili delovno terapijo znotraj šole in tako razbremenili tudi starše, je za STA povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.