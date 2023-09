V Nemčiji prepovedali še eno skrajno desno skupino

Berlin, 27. septembra - Nemške oblasti so prepovedale skrajno desno ekstremistično skupino Artgemeinschaft, so danes sporočili iz Berlina. Notranja ministrica Nancy Faeser je skupino, ki je med drugim opredeljena kot neopoganska in neonacistična, opisala kot "sektaško, globoko rasistično in antisemitsko", poročajo tuje tiskovne agencije.