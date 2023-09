Britanski muzej v iskanje ukradenih predmetov tudi s pomočjo javnosti

London, 28. septembra - Britanski muzej se je pri iskanju svojih ukradenih predmetov obrnil na pomoč javnosti in na svoji spletni strani objavil poziv ter seznam ukradenih predmetov. Po navedbah muzeja je bilo doslej vrnjenih 60 predmetov. Še 300 so jih identificirani in naj bi se v muzej kmalu vrnili.