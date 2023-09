V požaru stanovanjske hiše na območju Zgornjega Dupleka dva poškodovana

Duplek, 27. septembra - Na območju Zgornjega Dupleka je v torek zjutraj zagorela stanovanjska hiša. Posredovalo je več gasilcev Gasilske brigade Maribor in dveh prostovoljnih gasilskih društev, ki so požar pogasili. Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom so dve osebi odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Maribor