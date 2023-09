Pri razcepu Nanos v torek zagorel tovornjak z balami papirja

Postojna, 27. septembra - Na avtocesti pri razcepu Nanos proti Ljubljani je v torek okoli 19. ure zagorelo tovorno vozilo z balami papirja. Policisti so uredili obvoz, gasilci pa so požar v pol ure lokalizirali. Voznik, 53-letni državljan Madžarske, se je uspel pravočasno umakniti in ni poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.