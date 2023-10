Pod goro Snežnik stoji eden najbolj zanimivih gradov v Sloveniji

pripravil Aleš Kocjan

Loška dolina, 9. oktobra - Grad Snežnik je s svojo lego, ohranjenostjo in originalno opremo iz druge polovice 19. in začetka 20. stoletja eden od najzanimivejših gradov v Sloveniji. Zadnji lastniki plemiškega rodu so grad uporabljali še do začetka druge svetovne vojne, nato je služil kot lovsko-počitniška točka za takratni politični vrh, danes pa je na ogled javnosti.