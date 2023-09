Za projekte snovne in energetske učinkovitosti 8,3 milijona evrov

Ljubljana, 27. septembra - Slovenski regionalni razvojni sklad je na razpisu za nepovratna sredstva za mikro, majhna in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti odobril 57 od 159 vlog in s tem porabil celoten razpisani znesek nepovratnih sredstev v višini 8,3 milijona evrov.