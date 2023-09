V TNP niz predavanj o arheoloških in paleoekoloških raziskavah

Bled/Bohinj, 27. septembra - V informacijskih središčih javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) na Bledu in v Bohinju se začenja niz predavanj o arheoloških in paleoekoloških raziskavah, ki so bile v minulih letih izvedene na območju Julijskih Alp. Prvo predavanje bo drevi na Bledu.