Demokracija o nezakonitih migracijah (28. 9.)

Ljubljana, 28. septembra - Metod Berlec v komentarju Nezakonite migracije, medel evropski odziv in norosti vladajočih piše o evropskem in slovenskem odzivu na nezakonite migracije. Avtor meni, da EU pod vodstvom Evropske komisije (EK) in njene predsednice Ursule von der Leyen svojega dela na tem področju ne opravlja tako, kot bi bilo treba, temveč prej obratno.