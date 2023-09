Znanstveniki prvič pridobili RNK izumrle živali

Stockholm, 27. septembra - Znanstvenikom je prvič uspelo pridobiti ribonukleinsko kislino (RNK) izumrle živali, in sicer tasmanskega tigra, so sporočili raziskovalci z univerze v Stockholmu. Pojasnili so, da ta prelomen uspeh povečuje možnosti za oživitev živali, za katero so pred tem mislili, da je za vedno izgubljena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.