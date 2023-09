Delo o lokalni samoupravi (27. 9.)

Ljubljana, 26. septembra - Polona Malovrh v komentarju Država župane po nepotrebnem stiska za vrat piše o lokalni samoupravi. Sprašuje se, če ima Slovenija sploh dobre možnosti za razvoj regij, če skladen in pravičen razvoj šepata že v lokalnih skupnostih. Ker župani denar skrajno varčno porabljajo, niso pravi naslov za to, kje se državi izplača varčevati in stiskati, meni.