Specialna enota 56-letnika na Ptuju prijela na balkonu stanovanjske hiše

Ptuj, 26. septembra - Policisti so po skoraj desetih urah pogajanj odvzeli prostost oboroženemu moškemu, ki se je zjutraj zaprl v stanovanjsko hišo na Ptuju, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Kot je povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, so 56-letnega moškega pripadniki specialne enote prijeli na balkonu hiše.