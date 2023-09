Guterres opozarja na novo jedrsko oboroževalno tekmo

New York, 26. septembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes na zadnji dan letnega zasedanju Generalne skupščine ZN opozoril, da se svet pogreza v novo jedrsko oboroževalno tekmo. Pojasnil je, da nekatere države še naprej širijo in posodabljajo svoje jedrske arzenale in v luči tega pozval k okrepljenim prizadevanjem za razoroževanje.