Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 9.)

Ljubljana, 26. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je danes v Portorožu 37 partnerjev projekta severnojadranske vodikove doline iz Slovenije, Hrvaške in Italije podpisalo pogodbo, da bodo šest let razvijali 17 pilotnih projektov s ciljem proizvodnje 5000 ton obnovljivega vodika letno. Pisale so tudi o nadzoru na slovensko-avstrijski meji.