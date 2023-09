Potrošniško razpoloženje v ZDA septembra slabše že drugi mesec zapored

New York, 26. septembra - Indeks potrošniškega razpoloženja v gospodarstvu, ki ga izračunava organizacija Conference Board, je septembra nazadoval že drugi mesec zapored, in sicer z avgustovskih 108,7 na 103 točke. Kot razlog so v newyorški organizaciji navedli višje cene bencina in višje obrestne mere.