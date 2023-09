Ministrstvo: Brezplačne upokojenske vozovnice za javni promet ostajajo

Ljubljana, 26. septembra - Potem ko je v zadnjih dneh v javnosti završalo zaradi izjav predstavnika ministrstva za okolje, podnebje in energijo glede možnosti ukinitve brezplačnih upokojenskih vozovnic za javni potniški promet, na ministrstvu mirijo, da se to ne bo zgodilo. Kot so zagotovili za STA, je vlada v ponedeljek sklenila, da brezplačne vozovnice za zdaj ostajajo.