Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev bo danes postregla s številnimi dogodki

Ljubljana, 29. septembra - V okviru današnje Evropske noči raziskovalk in raziskovalcev bodo v 27 krajih po Sloveniji, v italijanski Gorici in črnogorski Podgorici potekale številne aktivnosti. Z njimi želijo organizatorji znanost približati širši javnosti. Dogodke so pripravili v okviru dveh slovenskih projektov, Noč ima svojo moč! in Humanistika, to si ti!