Šinko v Avstriji o prihodnosti evropskih gozdov

Kapfenberg, 26. septembra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je na povabilo avstrijskega kolega Norberta Totschniga na avstrijskem Štajerskem danes udeležila prvega neformalnega srečanja Skupine za gozd, ki jo poleg Slovenije in Avstrije sestavljata še Finska in Švedska. Govorili so o prihodnosti evropskih gozdov in gozdarskega sektorja.