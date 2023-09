Sinapsina nevroznanstvena konferenca s širokim spektrom nevroznanstvenih tem

Ljubljana, 27. septembra - Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (UL) se bo v četrtek začela 10. mednarodna nevroznanstvena konferenca SNC'23, ki jo organizirata Slovensko združenje za nevroznanost Sinapsa in Medicinska fakulteta UL. Na njej bodo strokovnjaki spregovorili o različnih nevroznanstvenih temah, kot so bolečina in psihološke posledice covida-19.