Italijanska policija aretirala osumljence skupinskega posilstva mladoletnic

Neapelj, 26. septembra - Italijanska policija je aretirala devet oseb, sedem mladoletnikov in dva odrasla, ki so osumljeni, da so avgusta v neapeljskem predmestju Caivano posilili dve mladoletni dekleti, je danes sporočilo tožilstvo v Neaplju. Posilstva so pretresla vso državo, kraj pa je takrat obiskala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.