Prihodnji BIO bo kurirala Alexandra Midal

Ljubljana, 26. septembra - Bienale oblikovanja BIO, ki bo prihodnje leto doživel 28. izvedbo, bo kurirala profesorica na Univerzi za umetnost in oblikovanje HEAD v Ženevi Alexandra Midal. BIO28 bo pod naslovom Dvojna agentka potekal med novembrom 2024 in aprilom 2025, so sporočili iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, kjer bienale organizirajo.