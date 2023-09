Podeljene nagrade za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov

Portorož, 26. septembra - Ministrstvo za delo je danes v Portorožu podelilo nagrade za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov za leto 2022. Med nagrajenci so Spar Slovenija, Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota, Bodočnost - podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor ter Korenika - zavod za zaposlovanje in zaposlovanje invalidnih oseb.