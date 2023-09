Kmetje ob Dravi znova opozorili na pogosto poplavno škodo

Ptuj, 26. septembra - Na današnji seji sveta ptujske območne enote Kmetijsko gozdarskega zbornice so znova opozorili na poplavno ogroženost porečja Drave v Spodnjem Podravju, ki velikansko škodo povzroča tudi na kmetijskih površinah. Državi so predlagali vrsto ukrepov, med drugim temeljito študijo potrebnih ukrepov za zmanjševanje poplav in odpravo vzrokov za njih.