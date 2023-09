Obsodba blejskega kmeta za uničevanje okolja razveljavljena

Ljubljana, 26. septembra - Višje sodišče v Ljubljani je konec junija ugodilo pritožbi zagovornice blejskega kmeta in gradbinca, ki je obtožen obremenjevanja in uničevanja okolja. Kot poroča Dnevnik, je višje sodišče razveljavilo sodbo kranjskega okrožnega sodišča, ki je kmeta obsodilo na pogojno zaporno kazen, in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.