V Španskih borcih interaktivna plesna izkušnja z VR očali

Ljubljana, 27. septembra - Na Odru 360 Španskih borcev bodo drevi premierno uprizorili interaktivno plesno predstavo Plešoči (p)ogledi / Dancing Audience, ki je nastala v sodelovanju med En-Knap in fabien prioville dance company. Občinstvo si bo nadelo VR očala, plesalci pa se bodo v živo interaktivno odzivali z gibi in ustvarjali dinamično in vzajemno plesno izkušnjo.