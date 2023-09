Policisti preiskujejo vzrok pogina sive čaplje

Koper, 26. septembra - V vasi Mereče so v ponedeljek popoldne našli mrtvo sivo čapljo. Na kraj sta prišla veterinarski inšpektor in higienik, ki je prevzel ptico. Kriminalisti so opravili ogled kraja in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami, vzrok pogina še ugotavljajo, so sporočili s policije.