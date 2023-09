Za prestrukturiranje vinogradov te dni skoraj štiri milijone evrov

Ljubljana, 26. septembra - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes upravičencem izdala 287 odločb za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skupni vrednosti 3,96 milijona evrov. Spremembe čakajo 147 hektarjev vinogradov - 75 hektarjev vinogradov vzhodne in 72 hektarjev vinogradov zahodne regije.