V Južni Koreji prva vojaška parada po desetih letih

Seul, 26. septembra - Južna Koreja je danes pripravila prvo vojaško parado po desetih letih, na kateri je predstavila okoli 170 kosov vojaške opreme in orožja, vključno z zračnimi in morskimi brezpilotnimi letalniki, tanki in raketami. Po Seulu je korakalo približno 4000 vojakov, vključno z okoli 300 pripadniki ameriške vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.