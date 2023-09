Ljubljana, 26. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med priključkoma Domžale in Lukovica (zamuda 15-20 minut) ter na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem/vzhod proti Ljubljani (zamuda 20-25 minut).