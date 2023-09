V bližini Dražencev dopoldne streljanje, poškodovanih ni

Ptuj, 26. septembra - V bližini Dražencev pri Ptuju je danes dopoldne prišlo do streljanja. Policisti so kraj zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe. Po doslej znanih informacijah ni nihče poškodovan. Na kraj so bili napoteni policisti, pripadniki Specialne enote policije in policijski pogajalec, so sporočili s Policijske uprave Maribor.