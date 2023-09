Tudi letošnje trgatve spremljajo pristojni inšpektorji

Ljubljana, 26. septembra - Inšpekcija za vinarstvo, ki deluje znotraj inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, v skladu z zakonom, ki ureja področje vinogradništva in vinarstva, tudi letos nadzira potek trgatev. Podatki o številu nadzorov in ugotovitvah bodo znani predvidoma konec letošnjega oktobra.