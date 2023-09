Slovenski častni konzuli do petka v Novi Gorici, Novem mestu in Ljubljani

Nova Gorica/Novo mesto/Ljubljana, 27. septembra - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in urad vlade za Slovence v zamejstvu pripravljata tretje srečanje častnih konzulov Slovenije, na katerem pričakujejo 80 konzulov z vsega sveta. V okviru srečanja, ki bo od danes do petka večinoma potekalo na Goriškem in Dolenjskem, bo častne konzule v Ljubljani sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar.