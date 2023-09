V izposojenem kombiju prevažal osem Turkov

Čatež ob Savi, 26. septembra - Policisti so ponoči na avtocestnem počivališču Grič pri Čatežu ob Savi ustavili 46-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je vozil kombi s hrvaškimi registrskimi tablicami. Ugotovili so, da v njem prevaža osem Turkov, ki so nezakonito prestopili državno mejo, zato so ga pridržali, vozilo pa zasegli.