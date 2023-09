Ljubljanska borza s padcem

Ljubljana, 26. septembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes večinoma nižajo, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,32 odstotka. Najbolj, za več kot odstotek, se cenijo delnice Zavarovalnice Triglav. Najprometnejše do delnice Krke, ki so v tem času izgubile okoli pol odstotka. Padec indeksa blažijo delnice Petrola in Telekoma.