Vinjen prekrižal pot policijskemu vozilu na nujni vožnji

Brežice, 26. septembra - Vinjen voznik osebnega vozila je v ponedeljek nekaj pred polnočjo na enem izmed križišč iz smeri centra Brežic proti Bukošku z osebnim avtomobilom prekrižal pot policijskemu vozilu, ki je pripeljalo iz smeri Trnja proti Šentlenartu. Prišlo je do nesreče, v kateri so bile poškodovane tri osebe, ena huje, so sporočili s PU Novo mesto.