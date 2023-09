Zaradi napadov na policiste in kršenja javnega reda in miru pristal v priporu

Murska Sobota, 26. septembra - Murskosoboški kriminalisti so minuli teden k preiskovalnemu sodniku privedli moškega z območja Lendave, ki so ga obravnavali zaradi kršitve javnega reda in miru in jim je grozil. Preiskovalni sodnik mu je odredil 30 dni pripora, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.