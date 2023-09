Radovljiški policisti prijeli storilce dveh vlomov v gostinske objekte

Ljubljana, 26. septembra - Radovljiški policisti so v soboto ponoči posredovali pri vlomih v dva gostinska objekta, ki sta se zgodila skoraj istočasno. Storilci so v obeh primerih razbili steklo na oknu lokala in ukradli denar. Policisti so prijeli 19-letnega in 18-letnega storilca prvega ropa in 26-letnega storilca drugega ropa, so sporočili s Policijske uprave Kranj.