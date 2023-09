Odpoklic kislih kumaric pridelovalca sadja in zelenjave Roberta Kavčiča

Ljubljana, 26. septembra - Pridelovalec sadja in zelenjave Robert Kavčič je iz prodaje odpoklical kisle kumarice (600 g) in rezane kisle kumarice (350 g) zaradi napačno označene deklaracije. Na deklaraciji ni bilo označeno, da je v mešanici začimb za kisle kumarice dodana tudi gorčica, ki je alergena in na ljudeh, ki so nanjo alergični, lahko povzroči alergijsko reakcijo.