Vozniki poljskih prevozniških podjetij na kršitve opozorili z gladovno stavko

Berlin, 26. septembra - Vozniki tovornjakov, ki za poljske delodajalce po Evropi prevažajo različne dobrine, so v Nemčiji v okviru desettedenske stavke izvedli še večdnevno gladovno stavko. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je ta akcija njihovo zadnje upanje, da pritegnejo pozornost, saj pravijo, da so žrtve hudega izkoriščanja.