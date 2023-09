V Brežicah razstava skulptur makedonskega kiparja Nikole Smilkova

Brežice, 26. septembra - V galeriji Posavskega muzeja v Brežicah bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Pogled v nebo, ki jo sestavlja 30 figuralnih skulptur makedonskega kiparja Nikole Smilkova. Razstavili bodo kiparska dela v kamnu in bronu, nastala v zadnjih nekaj več kot petih letih. Razstava bo na ogled do 25. novembra, so sporočili iz brežiškega muzeja.